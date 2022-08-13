Пограничники уничтожили два грузовика и личный состав оккупантов на Славянском направлении
Русня дальше не едет
ДПСУ/Автор невідомий
Пограничники и Силы обороны на Славянском направлении уничтожили два грузовика и личный состав российских войск. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
"Пограничники вместе с Силами обороны обнаруживали движение российской техники на противоположном берегу реки Северский Донец. Из противотанковых гранатометов военнослужащие уничтожили два грузовика и личный состав оккупантов", - говорится в сообщении.
Также на наблюдательном посте бойцы заметили вражескую диверсионно-разведывательную группу, которая пыталась форсировать реку. Пограничники открыли огонь, после чего противник с потерями отошел.
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