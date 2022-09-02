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Усик: Крым был, есть и будет украинским

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Усик: Крым был, есть и будет украинским

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Чемпион мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик четко ответил на вопрос "Чей Крым?".

На пресс-конференции в Киеве, посвященной победе Усика в бою-реванше против британца Энтони Джошуа, украинского боксера попросили подробнее объяснить свою позицию по оккупированному россиянами Крыму.

"Много мы уже об этом общаемся. Знаете, что мне не нравится в жизни? Когда хотят есть за мой счет, но я не угощаю, а у меня требуют, чтобы я заплатил.

В 2014 году, когда Крым уже был оккупирован... Я не помню, я приехал с какого-то поединка, и у нас пресс-конференция была на Подоле в каком-то спортивном пабе, и там меня спросили о Крыме - парне, который родился в Крыму и живет. "Чей Крым?" – он украинский, был украинским и остается. Потом мой любимый канал начал меня спрашивать об этом, потом еще кто-то начал.

Я был в Крыму и за два дня до "референдума" принципиально уехал оттуда, но никто не пришел помогать Крыму и крымчанам. Люди, которые пытались, они приезжали, еще кто-то, но никто этого не сделал из власти того времени, а меня начали спрашивать за Крым и на этом делать какие-то рейтинги.

Я впервые говорил, что Крым – это временно оккупированная территория, но она обязательно вернется в Украину. Он наш был, есть и будет", – сказал Усик.

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В статье: Александр Усик война с Россией
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Источник:
ТСН

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Комментарии (1)
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Alex-696 (Немирів)
02.09.2022 в 15:34
Та ти що? А як же: Крим - Божий?
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