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Песков безрадостно промямлил, когда путин собирается приехать на Донбасс

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Кажется, что никогда

Песков безрадостно промямлил, когда путин собирается приехать на Донбасс

фото из свободных источников

Новина українською

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава страны-агрессора Владимир Путин посетит Донбасс, "когда придет время".

Об этом Песков рассказал в интервью "Известиям"

"Что касается поездки президента, я не сомневаюсь, что, когда время придет, такая поездка состоится", - сказал Песков.

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Пресс-секретарь Путина добавил, у России "планы по развитию (Донбасса – ред.) обширные".

По его словам, "и стройка ведется, и вводятся новые объекты, предпринимаются энергичные усилия для восстановления всех систем жизнеобеспечения – это и водопроводы, и энергоснабжение, социальные объекты".

Песков убеждает, что работа на Донбассе ведется активно, и "там работают много-много тысяч людей".

Напомним, что ранее разведка Британии сообщила, что россияне не раз проваливали сроки захвата всей Донецкой области.

Украинские власти заявили, что российским силам приказали завершить эту миссию до 15 сентября 2022 года.

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В статье: Евгений Песков Владимир Путин война с Россией
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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
06.09.2022 в 18:13
Той момент коли прогон тексту через переклада на українську не викликає питань. Заголовок топ
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