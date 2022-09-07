Сегодня Украина сыграет со Словенией в четвертьфинале ЧМ по волейболу: где смотреть, кто фаворит

В понедельник сборная Украины сыграла, пожалуй, свой лучший матч в истории – не оставила ни одного шанса сборной Нидерландов, считавшейся безоговорочным фаворитом. Это позволило команде Угиса Крастиньша попасть в четвертьфинал Чемпионата мира. А уже сегодня, 7 сентября, сине-желтые сразятся с хозяевами Мундиаля словенцами за право сыграть в полуфинале.

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Чемпионат мира по волейболу. Мужчины. Четвертьфинал

7 сентября. 22:00. Любляна, Словения. Арена Стожницы

Словения - Украина

Путь к плей-офф

Как украинцы дошли до этой стадии, вы наверняка помните. Если коротко, то второе место в группе с Сербией, Тунисом и Коста-Рикой, а затем упомянутая победа над Нидерландами.

Словения же попала на ЧМ как серебряный призер Евро-2021, на котором мы остановились в 1/8 финала. На групповом этапе балканцы уверенно победили Камерун и Германию, а вот Франции проиграли 2:3 и заняли второе место. В плей-офф система проведения соревнований свела их с той же Германией, и на этот раз Словения отдала один сет – победа 3:1.

В последние годы Словения существенно прибавила. В 2018 году она впервые сыграла на чемпионате мира, но не вышла из группы. А вот в Европе есть серьезные успехи. На трех из последних четырех Евро (в 2015, 2019, 2021) словенцы выходили в финал, где, правда, непременно уступали. Как следствие, Словения в рейтинге FIVB занимает 9 место. Украина сейчас 15-я.

На кого обратить внимание

Словения очень опытная команда. В нынешнем составе только нескольким игрокам нет 30, да и то они уже близки к этой отметке. Большинство выступают в зарубежных чемпионатах – Греции, Польше, Германии, Италии, а капитан Тине Урнаут играет в Японии. Самым результативным в составе словенской команды на нынешнем ЧМ является Тончек Штерн, уже набравший 65 очков, но его партнер Кебуль Клемен отстал лишь на два набранных балла. В общем, в Словении очень ровный состав – нет яркой звезды, каким был Нимир у Нидерландов, при этом каждый игрок очень качественный и находится в десятке или недалеко среди представителей своего амплуа.

Что касается Украины, то перед Нидерландами мы акцентировали внимание на капитане Олеге Плотницком. Но в 1/8 финала он не стал тянуть одеяло на себя, чаще всего очки приносили Илья Ковалев и Юрий Семенюк. Первый был максимально разносторонним – 5 успешных атак, 4 блока, 3 эйса, у второго 6 атак первым темпом, 3 успешных блока. А еще отметим Василия Тупчия, который набрал 11 очков с атак и трижды блокировал соперника.

Личные встречи

Последний раз сборные Украины и Словении встречались в 2018 году в рамках Золотой европейской лиги. Тогда сине-желтые сначала обыграли соперника 3:0, а затем уступили 2:3. Были еще встречи в квалификации к Чемпионату Европы в 2012-м, и тоже соперники обменялись победами. А в 2011-м в квалификации к Олимпийским Играм сильнее были словенцы. То есть в личных встречах счет 3:2 в пользу Словении, впрочем, эти матчи были давно и сейчас вряд ли могут вывести какую-нибудь тенденцию.

Где смотреть матч Словения – Украина

Как и в прошлый раз, трансляция матча будет доступна на двух телеканалах – УНИАН и региональных каналах Суспільного, которые также доступны в YouTube. Плеер с видеотрансляцией будет размещен и на UA-Футболе.

Котировки букмекеров

Снова в шансы Украины не верят даже больше, чем перед Нидерландами. Что, в конце концов, и не удивительно, Словения значительно выше в рейтинге.