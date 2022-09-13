УАФ требует от Ассоциации ветеранов футбола принять меры по дисквалификации Собуцкого
Собуцкий – президент АВФУ
Фото: dynamo.kiev.ua
Исполком УАФ поручил администрации Ассоциации обратиться в Ассоциацию ветеранов футбола Украины (АВФУ) по поводу выполнения решения CAS по делу Олега Собуцкого.
От АВФУ требуется безотлагательно принять меры по части запрета Собуцкому осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на пять лет.
Напомним, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил дисквалификацию Собуцкого с пожизненной до 5 лет.
Собуцкий – основатель "Агробизнеса", спонсор и президент АВФУ. Сейчас он служит в Вооруженных силах Украины, тогда как клуб пропускает сезон.
Напомним, основатель "Агробизнеса" был пожизненно отстранен от футбола УАФ за избиение арбитра Юрия Иванова после матча "Агробизнес" — "Минай". Также клуб из Первой лиги был оштрафован на 500 тысяч гривен.
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