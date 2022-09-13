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УАФ требует от Ассоциации ветеранов футбола принять меры по дисквалификации Собуцкого

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Собуцкий – президент АВФУ

УАФ требует от Ассоциации ветеранов футбола принять меры по дисквалификации Собуцкого

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Исполком УАФ поручил администрации Ассоциации обратиться в Ассоциацию ветеранов футбола Украины (АВФУ) по поводу выполнения решения CAS по делу Олега Собуцкого.

От АВФУ требуется безотлагательно принять меры по части запрета Собуцкому осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, сроком на пять лет.

Напомним, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил дисквалификацию Собуцкого с пожизненной до 5 лет.

Собуцкий – основатель "Агробизнеса", спонсор и президент АВФУ. Сейчас он служит в Вооруженных силах Украины, тогда как клуб пропускает сезон.

Напомним, основатель "Агробизнеса" был пожизненно отстранен от футбола УАФ за избиение арбитра Юрия Иванова после матча "Агробизнес" — "Минай". Также клуб из Первой лиги был оштрафован на 500 тысяч гривен.

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В статье: Агробизнес (Волочиск) Олег Собуцкий УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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armik (Киев)
13.09.2022 в 18:04
Собуцкий хрен на всех ложил. Будучи дисквалифицирован оставался на постах в агробизнесе и подволочиске, играл за ветеранов, хоть таким не является
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