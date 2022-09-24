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Фото руки с сине-желтой лентой. Сергею Сове посмертно присвоено звание Героя Украины

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Слава Герою Украины!

Фото руки с сине-желтой лентой. Сергею Сове посмертно присвоено звание Героя Украины

Новина українською

В освобожденном Изюме во время эксгумации было обнаружено тело погибшего бойца ВСУ, на руке которого был сине-желтый браслет. Тело 36-летнего воина 93-й бригады "Холодный Яр" Сергея Совы уже передали родным для похорон.

Сергею было посмертно присвоено звание Героя Украины. Об этом в своем вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Фото руки с сине-желтой лентой. Сергею Сове посмертно присвоено звание Героя Украины - изображение 1

"Сегодня я подписал указ о присвоении звания Герой Украины Сергею Сове - бойцу знаменитой 93-й механизированной бригады "Холодный Яр". Он защищал наше государство с начала войны в 2014 году, боролся за Пески, за Донецкий аэропорт. После 24 февраля воевал на Харьковщине .

Сергей Сова отдал свою жизнь за Украину. Все мы видели фотографию его руки с сине-желтыми браслетами на запястье. Он носил их как оберег с 2014 года. И эта фотография – одна из первых фотографий из Изюма, с места массового захоронения в лесу, которое было обнаружено, когда оккупанты скрылись.

Вечная память и почет герою! Также я присвоил почетное отличие "За мужество и отвагу" трем нашим бригадам. Первой отдельной танковой Северской бригаде. Сороковой отдельной артиллерийской бригаде. Пятьдесят седьмой отдельной мотопехотной бригаде. Слава всем нашим героям! Слава нашему несокрушимому народу!", - рассказал президент.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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