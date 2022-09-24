Фото руки с сине-желтой лентой. Сергею Сове посмертно присвоено звание Героя Украины

В освобожденном Изюме во время эксгумации было обнаружено тело погибшего бойца ВСУ, на руке которого был сине-желтый браслет. Тело 36-летнего воина 93-й бригады "Холодный Яр" Сергея Совы уже передали родным для похорон.

Сергею было посмертно присвоено звание Героя Украины. Об этом в своем вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.