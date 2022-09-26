Россияне нанесли ракетный удар по Первомайскому: погибла 15-летняя девушка

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Первомайскому в Харьковской области, пострадала гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил мэр города Николай Бакшеев в телеграм-канале.

"В результате ракетного удара пострадала гражданская инфраструктура громады. О месте попадания не сообщаем! Не выкладывайте фото и видео попадания. Ждем более точной информации о последствиях. Сохраняйте спокойствие. По возможности перейдите в укрытие или помнете о правиле двух стен", - отметил глава города

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что в Первомайском оккупанты нанесли ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры.

"Кроме этого есть повреждение критической инфраструктуры и полностью разрушены 2 частных дома. Информация о раненых уточняется. Просим жителей области и Харькова не игнорировать сигналы тревоги!", - отметил он.

Позже Синегубов добавил, что в результате ракетного удара погиб 15-летний ребенок.

"К сожалению, от ракетного удара в Первомайском погибла девочка 15 лет. Российские оккупанты коварно днем ​​нанесли удар по гражданской инфраструктуре. Еще одну детскую жизнь оборвали эти изверги. Каждое военное преступление будет наказано!", - пишет он.