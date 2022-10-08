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Крымский мост: Украинский теннисист Стаховский выдвинул свою версию. Видео

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Крымский мост: Украинский теннисист Стаховский выдвинул свою версию. Видео

Фото: instagram.com/stako_s

UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Сергей Стаховский выдвинул свою версию пожара и разрушений на Крымском мосту. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.

"Может статика? Движение тектонических плит?" – написал украинец.

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В статье: Сергей Стаховский Крымский мост
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