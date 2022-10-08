Крымский мост: Украинский теннисист Стаховский выдвинул свою версию. Видео
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Фото: instagram.com/stako_s
Украинский теннисист Сергей Стаховский выдвинул свою версию пожара и разрушений на Крымском мосту. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.
"Может статика? Движение тектонических плит?" – написал украинец.
Може статика?? Рух тектонічних плит ? https://t.co/AzSA9dl7Yi— Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) October 8, 2022
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