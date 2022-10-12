  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ на Херсонщине закрепили успех в 5 населенных пунктах, также есть продвижение на Луганщине
В тренде

ВСУ на Херсонщине закрепили успех в 5 населенных пунктах, также есть продвижение на Луганщине

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Хорошие новости

ВСУ на Херсонщине закрепили успех в 5 населенных пунктах, также есть продвижение на Луганщине

Угруповання Об'єднаних сил

Новина українською

Украинские военныена Южнобужском направлении продолжают уничтожать вражеские резервы, нарушать системы управления и логистическое обеспечение российских оккупантов.

Читайте такжеЗеленский: За неделю ВСУ на востоке освободили 29 населенных пунктов

Как сообщили в Оперативном командовании "Юг", ВСУ закрепили успех по освобождению Нововасильевки, Новогригорьевки, Новой Каменки, Трифоновки и Красного в Бериславском районе. Там продолжаются стабилизационные мероприятия по реанимации социальной и критической инфраструктуры.

Также, по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, Вооруженные силы Украины продолжают освобождать территории Луганщины, оккупанты пытаются выстроить многослойную линию обороны.

"Они строят в разных местах защитные сооружения, весь первый участок линии фронта активно минируют, в частности, это касается не только мостов и дорог, но и административных зданий".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Сергей Гайдай ОК Юг ОК Південь
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде