ВСУ на Херсонщине закрепили успех в 5 населенных пунктах, также есть продвижение на Луганщине

Украинские военныена Южнобужском направлении продолжают уничтожать вражеские резервы, нарушать системы управления и логистическое обеспечение российских оккупантов.

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Как сообщили в Оперативном командовании "Юг", ВСУ закрепили успех по освобождению Нововасильевки, Новогригорьевки, Новой Каменки, Трифоновки и Красного в Бериславском районе. Там продолжаются стабилизационные мероприятия по реанимации социальной и критической инфраструктуры.

Также, по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, Вооруженные силы Украины продолжают освобождать территории Луганщины, оккупанты пытаются выстроить многослойную линию обороны.