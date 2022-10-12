ВСУ на Херсонщине закрепили успех в 5 населенных пунктах, также есть продвижение на Луганщине
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Угруповання Об'єднаних сил
Украинские военныена Южнобужском направлении продолжают уничтожать вражеские резервы, нарушать системы управления и логистическое обеспечение российских оккупантов.
Как сообщили в Оперативном командовании "Юг", ВСУ закрепили успех по освобождению Нововасильевки, Новогригорьевки, Новой Каменки, Трифоновки и Красного в Бериславском районе. Там продолжаются стабилизационные мероприятия по реанимации социальной и критической инфраструктуры.
Также, по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, Вооруженные силы Украины продолжают освобождать территории Луганщины, оккупанты пытаются выстроить многослойную линию обороны.
"Они строят в разных местах защитные сооружения, весь первый участок линии фронта активно минируют, в частности, это касается не только мостов и дорог, но и административных зданий".
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