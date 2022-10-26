Из-за российского вторжения погибли уже 154 украинских спортсмена и тренера

Из-за войны в Украине уже погибли 154 спортсмена и тренера. Об этом написал на своей странице в Фейсбуке Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт. Сегодня он обращался к своим коллегам на Конференции министров спорта Совета Европы.

"русский "нейтралитет" лицемерен. Мы не должны считаться с их фальшивыми заявлениями, пока бомбы и ракеты разрываются на мирных улицах украинских городов.

Эта война нанесла нам тяжелые потери. Мы отстроим разрушенные стадионы и спортивные дворцы, но никто не вернет нам 154 жизни наших спортсменов и тренеров. Они погибли на поле боя, в своих домах от вражеских снарядов.

Россия и ее сателлиты должны ответить за все совершенные преступления. Призвал к дополнительным жестким санкциям:

- отстранить национальные спортивные органы рф и рб от международных спортивных федераций;

- лишить все лица, связанные со странами-агрессорами, влияния на международные спортивные федерации: отстранить их от правлений и организационных комитетов;

- запретить участие представителей рф и рб в международных соревнованиях в любом статусе;

- запретить трансляцию всех спортивных соревнований в этих странах.

Эти шаги нужно предпринять не завтра, а уже сегодня. Ведь следующий 2023 год будет отборочным к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Страны-агрессорки делают все, чтобы участвовать в них. Мы не можем этого допустить.

Призвал партнеров быть объединенными и сильными в защите олимпийских ценностей и стабильного мира для Украины и Европы. Рассчитываем на солидарность и поддержку", – говорится в заявлении Гутцайта.