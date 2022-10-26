  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Из-за российского вторжения погибли уже 154 украинских спортсмена и тренера
В тренде

Из-за российского вторжения погибли уже 154 украинских спортсмена и тренера

Общие новости
(1 голосов)

Вадим Гутцайт призвал запретить участие спортсменов из рф и рб от всех соревнований в любом статусе

Из-за российского вторжения погибли уже 154 украинских спортсмена и тренера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Из-за войны в Украине уже погибли 154 спортсмена и тренера. Об этом написал на своей странице в Фейсбуке Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт. Сегодня он обращался к своим коллегам на Конференции министров спорта Совета Европы.

  • Все самые яркие моменты спорта доступны в режиме Live в нашем Telegram

"русский "нейтралитет" лицемерен. Мы не должны считаться с их фальшивыми заявлениями, пока бомбы и ракеты разрываются на мирных улицах украинских городов.

Эта война нанесла нам тяжелые потери. Мы отстроим разрушенные стадионы и спортивные дворцы, но никто не вернет нам 154 жизни наших спортсменов и тренеров. Они погибли на поле боя, в своих домах от вражеских снарядов.

Россия и ее сателлиты должны ответить за все совершенные преступления. Призвал к дополнительным жестким санкциям:

- отстранить национальные спортивные органы рф и рб от международных спортивных федераций;

- лишить все лица, связанные со странами-агрессорами, влияния на международные спортивные федерации: отстранить их от правлений и организационных комитетов;

- запретить участие представителей рф и рб в международных соревнованиях в любом статусе;

- запретить трансляцию всех спортивных соревнований в этих странах.

Эти шаги нужно предпринять не завтра, а уже сегодня. Ведь следующий 2023 год будет отборочным к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Страны-агрессорки делают все, чтобы участвовать в них. Мы не можем этого допустить.

Призвал партнеров быть объединенными и сильными в защите олимпийских ценностей и стабильного мира для Украины и Европы. Рассчитываем на солидарность и поддержку", – говорится в заявлении Гутцайта.

Ранее сообщалось, что на войне под обстрелом погиб легендарный украинский игрок по американскому футболу Дмитрий Сербин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде