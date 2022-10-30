Ломаченко победил американца Ортиса в ярком рейтинговом бою

В ночь на воскресенье, 30 октября, украинский боксер Василий Ломаченко (16 побед и 2 поражения на момент начала боя) встретился в рейтинговом бою 26-летним американцем Джамейном Ортисом (16-0-1; 8 КО).

Ортис со стартовым гонгом продемонстрировал, что настроен не отдавать инициативу своему более именитому сопернику. Американец хорошо использовал джеб, на что Ломаченко отвечал своей скоростью и комбинационной работой. Василий пытался заходить за спину и атаковать боковыми, Ортис не стеснялся клинчевать, если Ломанченко удавалось проскакивать встречные прямые.

Уже в третьем раунде Ортис впервые пошатнулся после попадания двойки прямых, но устоял и попытался продлить в том же темпе. В следующей трехминутке Ломаченко снова несколько раз попал в голову, но Джамейн завершил раунд мощной серией в корпус. Важно, что боксеры ни на миг не снижали темп. Хотя Ортис стал чаще опускать руки, он выдерживал напор Ломаченко и не только защищался, но и отвечал.

После небольшого затишья в седьмом раунде в восьмом Ломаченко еще больше повысил интенсивность. Но Ортис отзащищался, сбил темп и еще и под конец трехминутки контратаковал. В девятом Василий потряс соперника аперкотом в ближнем бою, Джамейн был вынужден брать паузу, но и Ломаченко остановился и не стал добивать Ортиса.

В 11-м раунде Ломаченко прибавил силы своим ударам, но Ортис стоял, клинчевал, да еще отвечал своими комбинациями, подчеркивая, что уже совсем скоро он будет готов к титульному бою.

Наконец-то в последнем раунде Василий снова хорошо попал двойкой джебов, а вот у Ортиса сил, кажется, на конец боя как раз и не хватило. Точнее, Ломаченко выглядел более свежим и более подготовленным. В итоге нокаута зрители так и не увидели, поэтому победителя должны были определить записки судей.

И Василий Ломаченко победил по решению всех трех судей: 115:113, 116:112, 117:111. Теперь путь к бою с Девином Хейни, который после поединка поднялся в ринг, за звание абсолютного чемпиона в легком весе открыт.