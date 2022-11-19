Сергей Стаховский завершил карьеру в теннисе. Церемония прошла на итоговом турнире

Украинский теннисист Сергей Стаховский вчера завершил профессиональную карьеру. Церемония прошла на итоговом турнире АТР в итальянском Турине.

Объявил же о завершении карьеры Стаховский еще 13 января 2022 года. Вот как он прокомментировал вчерашнюю церемонию:

"Не так я представлял себе завершение карьеры. Но новые реалии заставили нас всех – Украинцев – объединиться и сделать максимум от нас зависимого ради нашей победы.

Турин сегодня был украинским во время итогового турнира АТР. Благодарю командование Национальной гвардии Украины за возможность здесь быть. Спасибо всем украинцам за ваше мужество. Слава Украине. Слава Нации".