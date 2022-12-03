Денис Беринчик - Иван Менди: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Болеем за нашего боксера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский легковес Денис Беринчик возвращается на ринг. Сегодня в Лондоне на арене "Тоттенхэм Стэдиум" его ожидает противостояние с обладателем титула EBU, французом Иваном Менди. Напомним, что 34-летний украинец сейчас удерживает пояс WBO International, поэтому этот бой будет объединительным.
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Отметим, что состоится он в андеркарте главного противостояния декабря между Фьюри и Чисорой, поэтому внимание к бою Беринчика также будет повышенное.
Смотрите бой онлайн Беринчик – Менди прямо в этой новости ниже в плеере MEGOGO. Трансляция доступна, если у вас активирована подписка на "Максимальная" или "Спорт" - оформить ее можно сразу через плеер.
Начало боя Менди - Беринчик 3 декабря ориенторовочно в 20:45.
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