WP: В Сенате США заблокировали аудит военной помощи Украине
Его продвигали республиканцы и поклонники Трампа
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Комитет иностранных дел США, где большинство составляют демократы, заблокировал документ (26 голосов против 22), который мог бы значительно затормозить предоставление Украине военной помощи, а именно введение аудита военной помощи для Украины.
Особенно активно инициативу по проверкам поддерживали ультраправые "трамписты", которые несколько раз призывали прекратить предоставление оружия и финансовой помощи Украине.
Но, как отмечает издание WP, это не означает, что республиканцы, приближенные к Трампу, не сумеют эту меру ввести. Автор резолюции Марджори Тейлор Грин пообещала еще раз внести на голосование свое предложение уже в январе, когда республиканцы получат большинство в Палате представителей.
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