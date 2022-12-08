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WP: В Сенате США заблокировали аудит военной помощи Украине

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(1 голосов)

Его продвигали республиканцы и поклонники Трампа

WP: В Сенате США заблокировали аудит военной помощи Украине

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Комитет иностранных дел США, где большинство составляют демократы, заблокировал документ (26 голосов против 22), который мог бы значительно затормозить предоставление Украине военной помощи, а именно введение аудита военной помощи для Украины.

Особенно активно инициативу по проверкам поддерживали ультраправые "трамписты", которые несколько раз призывали прекратить предоставление оружия и финансовой помощи Украине.

Но, как отмечает издание WP, это не означает, что республиканцы, приближенные к Трампу, не сумеют эту меру ввести. Автор резолюции Марджори Тейлор Грин пообещала еще раз внести на голосование свое предложение уже в январе, когда республиканцы получат большинство в Палате представителей.

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В статье: Дональд Трамп война с россией
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Источник:
WP

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