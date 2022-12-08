WP: В Сенате США заблокировали аудит военной помощи Украине

Комитет иностранных дел США, где большинство составляют демократы, заблокировал документ (26 голосов против 22), который мог бы значительно затормозить предоставление Украине военной помощи, а именно введение аудита военной помощи для Украины.

Особенно активно инициативу по проверкам поддерживали ультраправые "трамписты", которые несколько раз призывали прекратить предоставление оружия и финансовой помощи Украине.

Но, как отмечает издание WP, это не означает, что республиканцы, приближенные к Трампу, не сумеют эту меру ввести. Автор резолюции Марджори Тейлор Грин пообещала еще раз внести на голосование свое предложение уже в январе, когда республиканцы получат большинство в Палате представителей.