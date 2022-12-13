Корниенко - о свой травме: Такой боли у меня в жизни не было, словно все лопнуло внутри колена
Но Хомченовского в своей травме защитник Шахтера не винит
shakhtar.com
Защитник "
"Если честно, не хочется вспоминать тот день.
Одна из худших травм, которая может быть у футболиста. Та боль, эмоции и крики... Такой боли у меня в жизни не было, сразу понял, что с коленом очень плохо, все лопнуло внутри.
Хомченовский? Там не было его вины, скорее, я как-то оступился. После матча и он, и другие игроки "Кривбасса", и Юрий Вернидуб пожелали мне скорейшего восстановления", — сказал Корниенко.
Напомним, что по оценкам врачей, Корниенко сможет вернуться к тренировкам во время зимнего сбора.
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