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Корниенко - о свой травме: Такой боли у меня в жизни не было, словно все лопнуло внутри колена

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Но Хомченовского в своей травме защитник Шахтера не винит

Корниенко - о свой травме: Такой боли у меня в жизни не было, словно все лопнуло внутри колена

shakhtar.com

Новина українською

Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко рассказал о своей травме колена, которую он получил еще на старте сезона.

"Если честно, не хочется вспоминать тот день.

Одна из худших травм, которая может быть у футболиста. Та боль, эмоции и крики... Такой боли у меня в жизни не было, сразу понял, что с коленом очень плохо, все лопнуло внутри.

Хомченовский? Там не было его вины, скорее, я как-то оступился. После матча и он, и другие игроки "Кривбасса", и Юрий Вернидуб пожелали мне скорейшего восстановления", — сказал Корниенко.

Напомним, что по оценкам врачей, Корниенко сможет вернуться к тренировкам во время зимнего сбора.

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В статье: Шахтер (Донецк) Виктор Корниенко
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