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США работают над защитой объектов энергетической инфраструктуры Украины, - Блинкен

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Партнеры не оставят нашу страну в беде

США работают над защитой объектов энергетической инфраструктуры Украины, - Блинкен

Getty Images / Global Images Ukraine

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Соединенные Штаты помогают Украине в восстановлении и защите энергетической инфраструктуры от российских атак, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен:

"Мы работаем с G7 и другими союзниками и партнерами над ремонтом, заменой и защитой объектов энергетической инфраструктуры Украины, включая укрепление ее передовой противовоздушной обороны при помощи высокоточных систем, таких как ракетная батарея Patriot.

С начала широкомасштабного российского вторжения России в Украину США собрали десятки союзников и партнеров для содействия обеспечению безопасности, экономической и гуманитарной поддержки украинскому народу, когда он отстаивает демократию в своей стране", - сказал Блинкен.

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В статье: США война с россией Энтони Блинкен
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Источник:
Укрінформ

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