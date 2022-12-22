США работают над защитой объектов энергетической инфраструктуры Украины, - Блинкен
Партнеры не оставят нашу страну в беде
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Соединенные Штаты помогают Украине в восстановлении и защите энергетической инфраструктуры от российских атак, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен:
"Мы работаем с G7 и другими союзниками и партнерами над ремонтом, заменой и защитой объектов энергетической инфраструктуры Украины, включая укрепление ее передовой противовоздушной обороны при помощи высокоточных систем, таких как ракетная батарея Patriot.
С начала широкомасштабного российского вторжения России в Украину США собрали десятки союзников и партнеров для содействия обеспечению безопасности, экономической и гуманитарной поддержки украинскому народу, когда он отстаивает демократию в своей стране", - сказал Блинкен.
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