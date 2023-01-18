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У СБУ есть несколько версий падения вертолета в Броварах. В ОП уточнили данные по трагедии

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Ужасные цифры

У СБУ есть несколько версий падения вертолета в Броварах. В ОП уточнили данные по трагедии

СБУ

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Следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование по факту падения вертолета в Броварах Киевской области. В настоящее время рассматриваются несколько версий трагедии, среди которых: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия по уничтожению транспортного средства. Сотрудники СБУ проводят комплекс следственно-оперативных мер, чтобы установить все причинно-следственные связи и детали трагедии.

Уточнены данные по трагедии в Броварах от Офиса Президента: погибли 16 человек, из них 3 детей. Госпитализированы 30 человек, среди них 12 детей. Поисковые работы продолжаются.

Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко уточнил, что разбившийся в Броварах борт летел в Харьковскую область.

Читайте такжеИзвестно, куда летело руководство МВД, на каком вертолете и сколько времени займет расследование инцидента в Броварах

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В статье: СБУ война с россией авиакатастрофа в Броварах
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Источник:
СБУ

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Комментарии (5)
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жажа_the_best (Харьков)
18.01.2023 в 13:42
Опытный экипаж и надежный вертолет. Значит диверсия! Шатайте офис президента! Там сидит главный враг Украины фсбшник дерьмак!
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+1
-1
magnum power (БОМЖ)
18.01.2023 в 13:58
нечисть, закрий свій іпальник хоча б у таких темах.
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0
-1
Romanik2806 (Киев)
18.01.2023 в 14:08
Екіпаж може і досвідчений. Але в такий густий туман летіть над містом, це не правильно. Або тримайтесь висоти.
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0
0
Cerega15 (Kherson)
18.01.2023 в 14:34
В смысле надёжный? С этими вертолетами не раз случались катастрофы.
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0
0
aleks68
18.01.2023 в 15:11
ты долб....б во всём "специалист"?прикрой своё вонючее е.....о.
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0
0

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