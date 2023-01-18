У СБУ есть несколько версий падения вертолета в Броварах. В ОП уточнили данные по трагедии
Ужасные цифры
СБУ
Следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование по факту падения вертолета в Броварах Киевской области. В настоящее время рассматриваются несколько версий трагедии, среди которых: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета, умышленные действия по уничтожению транспортного средства. Сотрудники СБУ проводят комплекс следственно-оперативных мер, чтобы установить все причинно-следственные связи и детали трагедии.
Уточнены данные по трагедии в Броварах от Офиса Президента: погибли 16 человек, из них 3 детей. Госпитализированы 30 человек, среди них 12 детей. Поисковые работы продолжаются.
Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко уточнил, что разбившийся в Броварах борт летел в Харьковскую область.
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