В Иране неизвестные беспилотники атаковали по меньшей мере один стратегический объект
Пока что ни одна страна не взяла на себя ответственности
Скріншот відео вибуху в Ісфахані
В ночь на воскресенье, 29 января, Иран был атакован дронами-камикадзе.
Как сообщают ближневосточные СМИ, в частности, Аль-Арабия, в городе Исфахан раздался взрыв на одном из заводов по производству боеприпасов. Обратим внимание, что именно в этом городе расположены важны объекты ядерной программы Ирана.
Ни одна страна не взяла на себя ответственность за удар. В то же время CNN публикует комментарий одного из чиновников Исламской республики, признавшего удар по военному объекту в Исфахане, но заявил, что одним дроном была повреждена крыша здания, еще две дроны были сбиты силами ПВО.
Также есть неподтвержденные сообщения о взрыве на авиабазе в городе Дизфуль на западе Ирана, взрывах и пожарах в городах Хамадан и Решт. В соцсетях сообщают, что взрывы слышали и в столице Ирана Тегеране, публикуются фото пролетов беспилотников-камикадзе.
Есть информация, что под удар попали воинские части и нефтеперерабатывающий завод. Но официальных комментариев по этому поводу не было.
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