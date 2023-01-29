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Артем Кравец завершил карьеру футболиста

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По желанию, предложения отклонил

Артем Кравец завершил карьеру футболиста

instagram.com/kravets89

Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Кравец решил повесить бутсы на гвоздь:

“Скорее всего, никто меня нигде не увидит. Скорее всего, на этом моя карьера окончится. Опираясь на здоровье и ситуацию в стране, у меня нет желания продолжать карьеру.

Предложения есть, но сейчас моя семья требует внимания, чтобы я находился с ней. За последние годы у меня было две операции на спине, это большие риски, как и не очень сейчас нужны. Я хочу еще после футбола жить”, - сказал Кравец.

Недавно сообщалось, что 33-летний Кравец был близок к подписанию контракта с турецким клубом.

Напомним, что Артем – воспитанник академии киевского "Динамо". За первую команду киевлян он провел 144 матча, отличившись 43 голами и 13 ассистами. Вместе с бело-синими он завоевал шесть трофеев (пять чемпионатов Украины и один Кубок Украины).

Кроме "Динамо" Кравец также выступал за киевский "Арсенал", "Штутгарт", "Гранаду", "Коньяспор", "Кайсериспор" и "Сакарьяспор". В составе последних Артем находился до 6 января этого года. Также в его активе семь голов и четыре ассиста в 23 матчах за сборную Украины.

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В статье: Артем Кравец
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Источник:
Футбол Time

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