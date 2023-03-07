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ВСУ хотят истощить под Бахмутом лучшие силы ЧВК Вагнер, Пригожин может потерять все элитные отряды

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ВСУ хотят истощить под Бахмутом лучшие силы ЧВК Вагнер, Пригожин может потерять все элитные отряды

Генштаб ВСУ

Новина українською

Силы обороны Украины продолжат бои за Бахмут, чтобы истощить элитные подразделения ЧВК "Вагнер". Пригожин может потерять значительную часть элитных подразделений. Этому будет способствовать невыгодное положение армии врага у города. К этому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW). Аналитики прогнозируют, что военному командованию РФ для достижения успеха под Бахмутом придется бросить в бой в поддержку ЧВК свои воздушно-десантные силы или вообще отказаться от усилий взять город. По мнению ISW, ведение городских боев сейчас хорошо подходит ВСУ.

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Оккупанты хотят захватить этот населенный пункт, чтобы показать хоть какие-то "успехи" на поле боя. Об этом на брифинге в понедельник, 6 марта, сказал представитель Государственного департамента США Нед Прайс. В то же время, по его словам, Россию все равно ждет стратегическое поражение.

На каждого украинского военного, погибшего во время обороны Бахмута, оккупанты потеряли по меньшей мере пять человек. Об этом свидетельствуют данные разведки НАТО, пишет CNN со ссылкой на военного представителя Североатлантического альянса, он говорил на условиях анонимности.

В выходные украинские силы, вероятно, стабилизировали свой оборонный периметр после предыдущих российских продвижений на север города, говорится в британской разведке.

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В статье: война с россией британская разведка Разведка Британии Бахмут Институт изучения войны ISW ЧВК Вагнер Нед Прайс евгений пригожин
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Источник:
ISW

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