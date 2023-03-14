Лобановский в топ-3 рейтинга тренеров, которые не выигрывали Лигу чемпионов, Луческу - в десятке

Авторитетное британское издание FourFourTwo составило рейтинг лучших тренеров, которые никогда не выигрывали Лигу чемпионов.

В список вошли 11 специалистов.

При составлении рейтинга принимались во внимание лишь те тренеры, которые принимали участие в Лиге чемпионов с момента реформы турнира в 1992 году.

Третье место в рейтинге занял легендарный экс-тренер " Динамо " Валерий Лобановский, лучший результат которого – полуфинал 1999 года.

На шестом месте – нынешний тренер "Динамо" и экс-наставник "Шахтера" Мирча Луческу, который добирался до 1/4 финала с "горняками" и миланским "Интером".

Топ-11 тренеров, которые не выигрывали Лигу чемпионов:

1. Диего Симеоне

2. Арсен Венгер

3. Валерий Лобановский

4. Бобби Робсон

5. Массимилиано Аллегри

6. Мирча Луческу

7. Кенни Далглиш

8. Отто Рехагель

9. Дидье Дешам

10. Унаи Эмери

11. Антонио Конте