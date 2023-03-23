Сырский: Вагнеровцы выдыхаются – совсем скоро ВСУ воспользуются этой возможностью
Как уже делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском
Телеграм-канал Сирського
Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Сырский проинформировал об актуальной ситуации на Бахмутском направлении:
"Агрессор не оставляет надежды любой ценой взять Бахмут, несмотря на потери ни в живой силе, ни в технике. Основными силами рф на этом направлении являются представители чвк "вагнер". Не жалея ничего, они теряют значительные силы и выдыхаются. Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском".
"Под непрерывным огнем артиллерии, авиации противника наши воины на фронте демонстрируют сверхчеловеческую стойкость, мужество и храбрость. В частности, подразделения 93-й, 10-й, 57-й и 5-й бригад, которые сейчас защищают нашу Родину на востоке страны. Слава Украине!"
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