Россия добилась незначительных успехов ценой десятков тысяч потерь зимой и весной, - Британская разведка
Все стратегические планы были провалены
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Российские войска упустили временное преимущество в личном составе, полученное в результате осенней "частичной мобилизации", а также попытки начать всеобщее "зимнее наступление". Об этом сообщило Министерство обороны Британии со ссылкой на данные разведки.
Как отмечается, срок пребывания начальника генерального штаба РФ Герасимова в должности (с 11 января 2023 года) характеризовался попыткой начать всеобщее зимнее наступление с целью распространения контроля России на весь регион Донбасса. Однако через восемьдесят дней становится все более очевидным, что этот проект провалился.
В британской разведке отмечают, что на нескольких направлениях фронта на востоке войска РФ достигли лишь незначительных успехов ценой десятков тысяч потерь, в значительной степени утратив свое временное преимущество в личном составе, полученное в результате осенней "частичной мобилизации".
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