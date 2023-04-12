Во временно оккупированных Крыму и Севастополе россияне решили не проводить парад 9 мая

Т.н. "власти" Крыма и Севастополя решили не проводить парады и шествия "Бессмертного полка" 9 мая "по соображениям безопасности". Об этом сообщил гауляйтер Крыма Сергей Аксенов, его процитировали пропагандистские СМИ.

Ранее мы сообщали, что губернаторы двух российских областей, которые граничат с Украиной, решили отменить военные парады на 9 мая, чтобы "не провоцировать противника" скоплением военных и техники. Речь шла о Курской и Белгородской областях российской федерации.

В то же время Аксенов признал, что Крым тщательно готовят к контрнаступлению Вооруженных сил Украины.