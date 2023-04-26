Прометей - Тюрк Телеком: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция полуфинала Еврокубка

Слобожанский "Прометей" стал вторым украинским клубом, который добрался до полуфинала Еврокубка. Десять лет назад на этой стадии соревнований уже играл "Будивельник". Последним соперником перед финалом у представителя Днепропетровской области будет турецкий "Тюрк Телеком". Напомним, что в текущем сезоне у "Прометея" уже есть один трофей: подопечные Ронена Гинзбурга выиграли Литовско-Эстонскую лигу. Удастся ли сделать два последних шага на пути к победе в Еврокубке?

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Стадия состоит из одного матча: преимущество своей площадки получит команда, которая в регулярном сезоне оказалась выше. "Прометей" выиграл регулярку, поэтому в полуфинале и финале будет играть номинально дома: в Риге.

Баскетбол. Еврокубок. Полуфинал

26 апреля. Начало в 19:00

"Прометей" (Слобожанское, Украина) - "Тюрк Телеком" (Анкара, Турция)

Трансляция - Divisport