Прометей - Тюрк Телеком: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция полуфинала Еврокубка
Один шаг к финалу
Фото: БК Прометей
Слобожанский "Прометей" стал вторым украинским клубом, который добрался до полуфинала Еврокубка. Десять лет назад на этой стадии соревнований уже играл "Будивельник". Последним соперником перед финалом у представителя Днепропетровской области будет турецкий "Тюрк Телеком". Напомним, что в текущем сезоне у "Прометея" уже есть один трофей: подопечные Ронена Гинзбурга выиграли Литовско-Эстонскую лигу. Удастся ли сделать два последних шага на пути к победе в Еврокубке?
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Стадия состоит из одного матча: преимущество своей площадки получит команда, которая в регулярном сезоне оказалась выше. "Прометей" выиграл регулярку, поэтому в полуфинале и финале будет играть номинально дома: в Риге.
Баскетбол. Еврокубок. Полуфинал
26 апреля. Начало в 19:00
"Прометей" (Слобожанское, Украина) - "Тюрк Телеком" (Анкара, Турция)
Трансляция - Divisport
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