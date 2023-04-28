В боях в Бахмуте погиб украинский дзюдоист Виталий Паращук
Вечная память Герою
фото из свободных источников
В войне за свободу Украины погиб 23-летний украинский дзюдоист Виталий Паращук.
Воин погиб 22 апреля в Бахмуте. Спортсмен был похоронен на кладбище в Садгоре Черновицкой области.
Героя не дождалась мать, он был единственным ребенком в семье.
Виталий начал заниматься дзюдо в 9 лет. Парень был одним из самых талантливых и успешных спортсменов Украины, побеждая на региональном, всеукраинском и международном уровнях. Стал бронзовым призером Чемпионата Украины, имел звание кандидата в мастера спорта. За свою спортивную карьеру талантливый спортсмен завоевал более 100 медалей.
После начала полномасштабной войны Виталий пошел защищать Украину.
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