  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В боях в Бахмуте погиб украинский дзюдоист Виталий Паращук
В тренде

В боях в Бахмуте погиб украинский дзюдоист Виталий Паращук

Общие новости
(1 голосов)

Вечная память Герою

В боях в Бахмуте погиб украинский дзюдоист Виталий Паращук

фото из свободных источников

Новина українською

В войне за свободу Украины погиб 23-летний украинский дзюдоист Виталий Паращук.

Воин погиб 22 апреля в Бахмуте. Спортсмен был похоронен на кладбище в Садгоре Черновицкой области.

Героя не дождалась мать, он был единственным ребенком в семье.

Читайте такжеВ боях под Бахмутом погиб волейболист Станислав Макайда

Виталий начал заниматься дзюдо в 9 лет. Парень был одним из самых талантливых и успешных спортсменов Украины, побеждая на региональном, всеукраинском и международном уровнях. Стал бронзовым призером Чемпионата Украины, имел звание кандидата в мастера спорта. За свою спортивную карьеру талантливый спортсмен завоевал более 100 медалей.

После начала полномасштабной войны Виталий пошел защищать Украину.

По теме
yellow-arrow
В Украину прибыли САУ Caesar из Дании
yellow-arrow
Кополовец: Мы больше в церкви проводили время, чем на тренировках. Все молились - грузины, армяне, сербы, нигерийцы
yellow-arrow
Лукашенко: Никто на нас нападать не собирается, в том числе украинцы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде