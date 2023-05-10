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Пучков: Состояние футбола в Крыму? Ну, играют они на первенство бани. Пусть себе играют

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А состояние базы Таврии просто в "никаком" состоянии

Пучков: Состояние футбола в Крыму? Ну, играют они на первенство бани. Пусть себе играют

фото из свободных источников

Новина українською

Известный украинский тренер Сергей Пучков, который в свое время продуктивно поработал с "Таврией" и "Севастополем", рассказал про нынешнее состояние футбола в Крыму.

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– Следите за тем, что сейчас происходит с футболом в Крыму?

– Да, что там может быть? Ничего! Какой футбол в Крыму? Ну, играют они на первенство бани. Пусть себе играют.

– Вы знаете, в каком состоянии тренировочная база "Таврии"?

– Да ни в каком! Это уже история и я не хочу к этому возвращаться.

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В статье: Сергей Пучков
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