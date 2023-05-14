Зеленский и народ Украины удостоен награды Карла Великого
За вклад в объединения Европы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 14 мая, президент Украины Владимир Зеленский с официальным визитом посетил Германию.
В немецком Аахене глава украинского государства получил награду Карла Великого. Эта премия была присуждена Владимиру Зеленскому и народу Украины вклад в дело объединения Европы (защита свободы, демократии и европейских ценностей).
На церемонии также присутствовали канцлер ФРГ Шольц, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и премьер Польши Моравецкий.
Награда имени Карла Великого существует с 1950 года. Примечательно, что в свое время эту награду получал премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.
Олаф Шольц прокомментировал, что впервые в истории этой премии награду получил президент и народ.
"Европа должна за многое благодарить украинцев, особенно президента Зеленского. Когда основатели премии решили ее положить начало, многие части Европы лежали в руинах, и ужасный опыт Второй мировой войны, нарушений прав человека, голода, грусти присутствовали. Европа, живущая в мире и свободе, было видением на будущее, вместе с тем учредители премии видели, как их мечта реализуется все больше с каждым годом.
Я думаю это разумное решение. Потому что украинский народ и президент многого добились, начиная с 24 февраля 22 года. Невозможного. И с большим мужеством ваша страна защищается против тотальной российской агрессии небывалой силы, изо дня в день отражает российских нападающих. Российская война сблизила европейские народы. Украина здесь. Украина – это Европа. Слава Украине!", - сказал Шольц.
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