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Зеленский и народ Украины удостоен награды Карла Великого

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За вклад в объединения Европы

Зеленский и народ Украины удостоен награды Карла Великого

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 14 мая, президент Украины Владимир Зеленский с официальным визитом посетил Германию.

В немецком Аахене глава украинского государства получил награду Карла Великого. Эта премия была присуждена Владимиру Зеленскому и народу Украины вклад в дело объединения Европы (защита свободы, демократии и европейских ценностей).

На церемонии также присутствовали канцлер ФРГ Шольц, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и премьер Польши Моравецкий.

Награда имени Карла Великого существует с 1950 года. Примечательно, что в свое время эту награду получал премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.

Олаф Шольц прокомментировал, что впервые в истории этой премии награду получил президент и народ.

"Европа должна за многое благодарить украинцев, особенно президента Зеленского. Когда основатели премии решили ее положить начало, многие части Европы лежали в руинах, и ужасный опыт Второй мировой войны, нарушений прав человека, голода, грусти присутствовали. Европа, живущая в мире и свободе, было видением на будущее, вместе с тем учредители премии видели, как их мечта реализуется все больше с каждым годом.

Я думаю это разумное решение. Потому что украинский народ и президент многого добились, начиная с 24 февраля 22 года. Невозможного. И с большим мужеством ваша страна защищается против тотальной российской агрессии небывалой силы, изо дня в день отражает российских нападающих. Российская война сблизила европейские народы. Украина здесь. Украина – это Европа. Слава Украине!", - сказал Шольц.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский Олаф Шольц Урсула фон дер Ляйен Матеуш Моравецкий
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Источник:
Deutsche Welle

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Paugams
14.05.2023 в 19:57
Я иг​раю в н​oвую c​е​к​с иг​рy 1​8​+) Н​е мог​у пр​ойти ур​овень, оч​ень сл​ожно) К​то иг​рал, помо​гите м​не ➤ ssu​r​.​cc​/​fo​ga​m
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