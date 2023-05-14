Зеленский и народ Украины удостоен награды Карла Великого

Сегодня, 14 мая, президент Украины Владимир Зеленский с официальным визитом посетил Германию.

В немецком Аахене глава украинского государства получил награду Карла Великого. Эта премия была присуждена Владимиру Зеленскому и народу Украины вклад в дело объединения Европы (защита свободы, демократии и европейских ценностей).

На церемонии также присутствовали канцлер ФРГ Шольц, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и премьер Польши Моравецкий.

Награда имени Карла Великого существует с 1950 года. Примечательно, что в свое время эту награду получал премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.

Олаф Шольц прокомментировал, что впервые в истории этой премии награду получил президент и народ.