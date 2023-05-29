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Резников призвал одну из стран вступить в танковую коалицию, а также передать Украине бронемашины

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Называются Hawkei

Резников призвал одну из стран вступить в танковую коалицию, а также передать Украине бронемашины

Michał Derela

Новина українською

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к Австралии с призывом передать нашей армии бронемашины Hawkei. Также он призвал государство присоединиться к танковой коалиции для ВСУ. Видео с обращением глава Минобороны опубликовал в Twitter.

"Дорогие австралийские друзья, на протяжении истории вы неоднократно доказывали, что австралийцы – нация свободолюбивых воинов, которые всегда дают отпор обидчикам. Вы находитесь за 15 тысяч километров от нас, но мы очень близки в наших общих ценностях и готовности их защищать. Именно поэтому в первые месяцы российской агрессии Австралия была крупнейшим донором Украины за пределами НАТО".

"Ваши "Бушмастеры" были невероятными в реальных боевых действиях. Но наша борьба за глобальную свободу еще не закончена, и мы все еще нуждаемся в вашей поддержке. Я призываю вас сегодня присоединиться к международной танковой коалиции в поддержку Украины. В дополнение к танкам, мы имели бы честь получить австралийские Hawkei. Они могут оказаться неоценимыми для наших войск во время контрнаступления".

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Hawkei – австралийский легкий полноприводный бронеавтомобиль. Высокомобильная, хорошо защищенная 7-тонная машина со встроенными системами, позволяющими использовать ее в качестве боевой платформы. Предназначен для выполнения ряда задач, включая передвижение войск, командование и управление, радиоэлектронную борьбу, связь, наблюдение и разведку.

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В статье: война с россией Алексей Резников
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