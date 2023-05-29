Министр обороны Украины рассказал про эффективность британских дальнобойных ракет Storm Shadow

Министр обороны Украины Алексей Резников в эфире телемарафона рассказал, насколько эффективными оказались британские ракеты Storm Shadow.

"Из всего количества пусков Storm Shadow, которые уже состоялись, все 100% – точные поражения по целям, определенным Генштабом. 100 на 100. Абсолютно результативно".

Резников отметил, что во время визита в Киев министра обороны Великобритании Бена Уоллеса он имел честь представить ему двух пилотов авиационного подразделения, которые непосредственно применяли британские ракеты на поле боя против РФ. Пилоты подарили Уоллесу в качестве сувенира красную ленту, которая является фиксатором при запуске Storm Shadow. Британский министр расписался на фото на память.