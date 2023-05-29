Министр обороны Украины рассказал про эффективность британских дальнобойных ракет Storm Shadow
Потрясающий показатель
Getty Images / Global Images Ukraine
Министр обороны Украины Алексей Резников в эфире телемарафона рассказал, насколько эффективными оказались британские ракеты Storm Shadow.
"Из всего количества пусков Storm Shadow, которые уже состоялись, все 100% – точные поражения по целям, определенным Генштабом. 100 на 100. Абсолютно результативно".
Резников отметил, что во время визита в Киев министра обороны Великобритании Бена Уоллеса он имел честь представить ему двух пилотов авиационного подразделения, которые непосредственно применяли британские ракеты на поле боя против РФ. Пилоты подарили Уоллесу в качестве сувенира красную ленту, которая является фиксатором при запуске Storm Shadow. Британский министр расписался на фото на память.
Популярное сейчас
- Шахтер - чемпион, спасение Миколенко, переговоры Маркевича. Главные новости за 28 мая
- Серия А. Ювентус - Милан 0:1. На классе Жиру и линии обороны
- Канада - победитель Чемпионата мира по хоккею 2023 года
- Залужный в порядке и передал привет российским пропагандистам. ВИДЕО
- Сексуальная модель домогалась к звездам АПЛ после ночи с лидером Челси. ФОТО
- Селезнев таки позвал на прощальный матч? Милевский встретился с Ракицким. ФОТО