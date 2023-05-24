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Министр обороны Великобритании встретился с Резниковым в Киеве – главные тезисы

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Внезапный визит

Министр обороны Великобритании встретился с Резниковым в Киеве – главные тезисы

Фото: Дмитро (Орест) Козацький

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Министры обороны Украины и Великобритании, Алексей Резников и Бен Уоллес, обсудили вопросы продолжения подготовки украинских военных в Великобритании.

"Мы поговорили о продолжении подготовки наших военнослужащих на Британской территории, о главных приоритетах и акцентах относительно этих тренировок. У нас была возможность пожать руки пилотам, которые учились в Великобритании и уже успешно применяют оружие под названием Storm Shadow. Переданы такие "вкусности", как Storm Shadow, и многое другое, о чем я пока не могу сказать. И все это Украина получила благодаря персональному участию Бена Уоллеса, его лидерству и усилиям его команды", – отметил Алексей Резников.

"Я всегда получаю удовольствие от визитов в столицу, от общения не только со своим визави, но и с военными, обсуждая их планы и амбиции и то, каким образом я могу больше привлекаться к помощи в реализации этих планов. Мы предоставили Storm Shadow из-за постоянного применения Россией ее оружия большой дальности, которое она использует для того, чтобы вредить гражданскому населению и гражданской критической инфраструктуре", – сказал Бен Уоллес.

"Президент Путин должен осознать, что он не может выиграть эту незаконную войну, которую он развязал, несмотря на то, сколько он отправит на смерть российских солдат ради своего эго и имперских амбиций. Он не достигнет успеха, а международное сообщество станет только сильнее в противостоянии этой агрессии", – добавил британский министр.

Резников и Уоллес обсудили перспективы членства Украины в НАТО в контексте предстоящего саммита в Вильнюсе и приоритеты по вооружению. Министры обороны обеих стран обсудили приоритеты по вооружению Украины для достижения победы, "особенно в отношении оружия, которое дает возможность наносить поражения врагу на дальних дистанциях".

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В статье: война с россией Алексей Резников Бен Уоллес Storm Shadow
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Источник:
mil.gov.ua

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