Бьянка Андрееску - Леся Цуренко: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Бьянка Андрееску - Леся Цуренко: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 03.06.2023 ⋇ Смотреть теннис на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Выступление Леси Цуренко на Открытом чемпионате Франции пока только радует. Украинская теннисистка, несмотря на текущий 66-й номер рейтинга WTA, уже преодолела два раунда и будет соревноваться за выход в четвертый. Оппонентка у Леси более рейтинговая, однако уже в Париже она проходила Барбору Крейчикову и Лорен Дэвис, которые также шли выше. С Бьянкой Андрееску Цуренко в этом году уже встречалась: на турнире в Таиланде украинка выиграла первый сет 7:5 и вела по ходу второго 4:0, однако соперница досрочно снялась с матча.
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Матч между Андрееску и Цуренко пройдет в субботу, 3 июня, на корте Симоны Матье третьим запуском. Время начала встречи не раньше 15:30 по Киеву.
Открытый чемпионат Франции. Третий круг
3 июня. Начало не раньше 15:30
Бьянка Андрееску (Канада, 42) - Леся Цуренко (Украина, 66)
Андрееску Цуренко онлайн видео трансляция матча
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