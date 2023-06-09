Десна может вернуться. Но через сезон и во Второй лиге

Черниговская "Десна", которая из-за полномасштабного вторжения России прекратила участие в УПЛ, сохранила право вернуться сразу в элитный дивизион.

Тем не менее, президент клуба Владимир Левин заявил, что вряд ли стоит ожидать возвращения команды в футбол ранее сезона 2024/25. При этом, "Десна" может начать со Второй лиги из-за трансферного бана и других проблем.

"Подбор игроков – это самый сложный процесс, особенно если они доступны только во время трансферного окна. Необходимо тщательный анализ и подбор игроков, которые отвечают требованиям команды "Десна" и могут усилить ее состав. На сегодняшний день мы проводим анализ таких игроков.

Однако, трансферный бан может ограничивать возможность привлечения новых игроков, что усложняет задачу собрать полноценную команду. Это проблема, которую нужно решить, чтобы команда могла укомплектовать свой состав как можно лучше.

Что касается возможности начала сезона во Второй лиге для новой команды с одноименным названием "Десна": это может быть хорошим стартом, позволяющим коллективу формировать свой состав, развивать игроков и добиться успеха в низшем дивизионе. В будущем команда может стремиться вернуться в высшую лигу и объединить клубы, чтобы сохранить исторические традиции и привлечь поддержку болельщиков.

Мы стремимся создать сильную команду, которая будет играть с упорством, страстью и преданностью для своих болельщиков. У Чернигова богатая история в футболе, и мы стремимся восстановить его славу и привлечь внимание к этому замечательному городу. Мы намерены устранить системные проблемы, которые мешают нам сейчас, и усердно работать над развитием команды, чтобы достичь поставленной цели в сезоне 2024/25.

Мы благодарим наших болельщиков за их поддержку и обещаем сделать все возможное, чтобы вернуть "Десну" на футбольную карту Украины", – сказал Левин.