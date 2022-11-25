Президент Десны рассказал, планирует ли клуб возвращаться в УПЛ
Пока что все плохо
Фото: desna.football
Черниговская "
Однако за командой остается место в УПЛ, но президент Владимир Левин не готов называть сроки возвращения клуба в футбол.
"Возвращение в УПЛ? Не могу вам сказать. Мы еще не приняли этого решения. Должно произойти много событий, от которых это будет зависеть. Главное из них – победа Украины в войне с агрессором. После этого необходимо начать строительство академии, собрать команду – не только футболистов, но и обслуживающий их персонал.
К слову, пользуясь возможностью, хочу еще раз поблагодарить ВСУ за то, что они освободили Чернигов, за их самоотверженность. Это была одна из наших первых серьезных побед в этой войны, которая оказала существенное влияние на моральный дух всех украинцев.
Стадион немного привели в порядок, устранили последствия разрушений. Поле в плачевном состоянии. Гостиницу на зиму законсервировали, так как до окончания войны заниматься ее ремонтом нет смысла", — сказал Левин.
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