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Президент Десны рассказал, планирует ли клуб возвращаться в УПЛ

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Пока что все плохо

Президент Десны рассказал, планирует ли клуб возвращаться в УПЛ

Фото: desna.football

Новина українською

Черниговская "Десна" решила не участвовать в сезоне УПЛ, так как российские оккупанты на старте вторжения разрушили стадион и базу клуба.

Однако за командой остается место в УПЛ, но президент Владимир Левин не готов называть сроки возвращения клуба в футбол.

"Возвращение в УПЛ? Не могу вам сказать. Мы еще не приняли этого решения. Должно произойти много событий, от которых это будет зависеть. Главное из них – победа Украины в войне с агрессором. После этого необходимо начать строительство академии, собрать команду – не только футболистов, но и обслуживающий их персонал.

К слову, пользуясь возможностью, хочу еще раз поблагодарить ВСУ за то, что они освободили Чернигов, за их самоотверженность. Это была одна из наших первых серьезных побед в этой войны, которая оказала существенное влияние на моральный дух всех украинцев.

Стадион немного привели в порядок, устранили последствия разрушений. Поле в плачевном состоянии. Гостиницу на зиму законсервировали, так как до окончания войны заниматься ее ремонтом нет смысла", — сказал Левин.

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В статье: Десна (Чернигов) Владимир Левин
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Источник:
Fanday

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