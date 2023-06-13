"Плешивая гнида Пу". Зозуля жестко отреагировал на ракетную атаку россиян по Кривому Рогу

Украинский нападающий "Райо Махадаонда" и волонтер Роман Зозуля прокомментировал очередной акт террора россиян против Украины. Этой ночью оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Кривому Рогу, в том числе попали по пятиэтажному жилому дому.

"У меня нет слов. Эмоции идут через край.

Только вчера эта плешивая гнида Пу, выступая перед своими прихвостнями рассказывал, что мы бьем в Белгороде по жилым домам, при этом попивая шампанское из бокала.

И бросал фразы: "Нет никакой военной логики в обстрелах жилых домов". И это говорил человек, управляющий долб******и, которые могут только по жилым домам и направлять ракеты... И вот сегодня очередное доказательство их мерзости.

Ночная ракетная атака. Люди спят. Ракета прилетает в дом... П*****сы. Ждем информацию от главы города. Кривой Рог, мы с тобой", - написал Зозуля в своем Telegram-канале.