"Плешивая гнида Пу". Зозуля жестко отреагировал на ракетную атаку россиян по Кривому Рогу
Оккупанты ударили по многоэтажке
Фото: із відкритих джерел
Украинский нападающий "Райо Махадаонда" и волонтер Роман Зозуля прокомментировал очередной акт террора россиян против Украины. Этой ночью оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Кривому Рогу, в том числе попали по пятиэтажному жилому дому.
"У меня нет слов. Эмоции идут через край.
Только вчера эта плешивая гнида Пу, выступая перед своими прихвостнями рассказывал, что мы бьем в Белгороде по жилым домам, при этом попивая шампанское из бокала.
И бросал фразы: "Нет никакой военной логики в обстрелах жилых домов". И это говорил человек, управляющий долб******и, которые могут только по жилым домам и направлять ракеты... И вот сегодня очередное доказательство их мерзости.
Ночная ракетная атака. Люди спят. Ракета прилетает в дом... П*****сы. Ждем информацию от главы города. Кривой Рог, мы с тобой", - написал Зозуля в своем Telegram-канале.
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