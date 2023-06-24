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Селезнев прибыл в Румынию, где встретился с игроками U-21 перед матчем

Общие новости
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(1 голосов)

Поддержка от бывшего украинского форварда

Селезнев прибыл в Румынию, где встретился с игроками U-21 перед матчем

Фото: uaf

Новина українською

Бывший форвард сборной Украины Евгений Селезнев прибыл в Бухарест, где встретился с игроками молодежной сборной накануне игры. Сегодня "желто-синие" сыграют матч 2-го тура группового этапа Евро U-21 против Румынии.

Матч начнется в 19:00. Напомним, что в первом туре наши ребята переиграли Хорватию (2:0), а Румыния уступила Испании (0:3).

Следите за событиями в нашей текстовой трансляции.

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В статье: Украина U-21 Евгений Селезнев
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Комментарии (3)
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Footballers (Умань)
24.06.2023 в 18:36
От педрило кормілєц катається без перешкод.Он свой єму можна
Ответить
0
0
Cassid (Kiev)
24.06.2023 в 17:35
А как он выехал с Украины? У него 3е детей?
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+3
0
JudgeDredd (Киев)
24.06.2023 в 18:34
Нет, один сын. Наверное, инвалид, вот и выехал. А иначе никак - у нас в стране двойных стандартов нет.
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+1
0

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