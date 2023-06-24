Селезнев прибыл в Румынию, где встретился с игроками U-21 перед матчем
Поддержка от бывшего украинского форварда
Фото: uaf
Бывший форвард сборной Украины Евгений Селезнев прибыл в Бухарест, где встретился с игроками молодежной сборной накануне игры. Сегодня "желто-синие"
Матч начнется в 19:00. Напомним, что в первом туре наши ребята переиграли Хорватию (2:0), а Румыния уступила Испании (0:3).
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Комментарии (3)
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Footballers (Умань)
24.06.2023 в 18:36
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Cassid (Kiev)
24.06.2023 в 17:35
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JudgeDredd (Киев)
24.06.2023 в 18:34
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