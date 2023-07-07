Столтенберг рассказал о решениях, которые примут на саммите НАТО, и сообщил, ждать ли участия Зеленского
На саммите в Вильнюсе Украина стремится получить конкретные решения относительно своего вступления в НАТО
president.gov.ua
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что на саммите Альянса в Вильнюсе лидеры примут пакет помощи для Украины, который будет содержать три основных элемента.
"На саммите мы сделаем Украину еще сильнее и изложим видение ее будущего. Я ожидаю, что союзники примут пакет с тремя элементами, чтобы приблизить Украину ближе к НАТО. На саммите будут обновлены политические связи между Украиной и НАТО, состоится учреждение Совета Украина-НАТО. И третье. Я ожидаю, что лидеры подтвердят, что Украина станет членом НАТО, и будут едины в том, как приблизить Украину ближе к ее цели".
Лидеры должны согласовать многолетнюю программу поддержки, чтобы гарантировать полную совместимость между украинскими вооруженными силами и НАТО. Столтенберг добавил, что НАТО поможет Украине в переходе от советского к натовскому оборудованию и стандартам. Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе.
"Президент Зеленский присоединится к нам на инаугурационной встрече нового Совета Украина-НАТО. Это будет платформа для кризисных консультаций и принятия решений, где мы все собираемся как равные для решения проблем".
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