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Столтенберг рассказал о решениях, которые примут на саммите НАТО, и сообщил, ждать ли участия Зеленского

Общие новости
(2 голосов)

На саммите в Вильнюсе Украина стремится получить конкретные решения относительно своего вступления в НАТО

Столтенберг рассказал о решениях, которые примут на саммите НАТО, и сообщил, ждать ли участия Зеленского

president.gov.ua

Новина українською

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что на саммите Альянса в Вильнюсе лидеры примут пакет помощи для Украины, который будет содержать три основных элемента.

"На саммите мы сделаем Украину еще сильнее и изложим видение ее будущего. Я ожидаю, что союзники примут пакет с тремя элементами, чтобы приблизить Украину ближе к НАТО. На саммите будут обновлены политические связи между Украиной и НАТО, состоится учреждение Совета Украина-НАТО. И третье. Я ожидаю, что лидеры подтвердят, что Украина станет членом НАТО, и будут едины в том, как приблизить Украину ближе к ее цели".

Лидеры должны согласовать многолетнюю программу поддержки, чтобы гарантировать полную совместимость между украинскими вооруженными силами и НАТО. Столтенберг добавил, что НАТО поможет Украине в переходе от советского к натовскому оборудованию и стандартам. Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе.

"Президент Зеленский присоединится к нам на инаугурационной встрече нового Совета Украина-НАТО. Это будет платформа для кризисных консультаций и принятия решений, где мы все собираемся как равные для решения проблем".

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В статье: Владимир Зеленский Йенс Столтенберг НАТО война с россией
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Источник:
Брифинг

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Комментарии (2)
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
07.07.2023 в 15:13
Что значит правильный пиар ..месяц орать "не поеду-не поеду", чтоб потом сам Столтенберг объявлял : Темза, сэр!
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0
-1
Віктор Бокасса (Betwmount)
07.07.2023 в 15:07
Ясно тільки те, що нічого не ясно. Мабуть запропонують аналог Будапештського папірця
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0
0

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