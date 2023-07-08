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На войне против Украины погиб 31-летний российский арбитр

Общие новости
(2 голосов)

Силы обороны Украины ликвидировали захватчика

На войне против Украины погиб 31-летний российский арбитр

Фото з Твіттера

Новина українською

На войне в составе сил России погиб 31-летний арбитр из РФ Даниил Шеметов. Об этом сообщили в РФС.

“Данило Шеметов погиб в зоне специальной военной операции. Российский футбольный союз искренне скорбит вместе с семьей молодого арбитра. Он был перспективным судьей, вскоре должен был дебютировать в первой лиге и получал ответственные матчи в “пути регионов” Кубка России.

РФС оказывает семье всю необходимую помощь, кроме того, коллеги Шеметова окажут его семье дополнительную финансовую поддержку”, - передает заявление РФС прокремлевское агентство ТАСС.

В активе Шеметова пять матчей на Кубке России. В сезоне 2019/20 гг. он начал работать в третьем дивизионе РФ, где обслужил 41 поединок. Шеметов является уроженцем Ульяновска.

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В статье: РФС война с россией
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Комментарии (4)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
08.07.2023 в 13:04
Гинуть, захищаючи свою країну! А окупанти дохнуть!!! Землі їм, лядям, чужої захотілось..
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0
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
08.07.2023 в 12:09
Не загинув, а здох. Така тварина, як рашист, може тільки здохнути.
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+1
0
Igorich (Львів)
08.07.2023 в 11:27
Здох даніл, да ху с нім
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+3
0
avatar
ukrop68 (Львів)
08.07.2023 в 11:24
Земля бетоном,ублюдок!
Ответить
+3
0

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