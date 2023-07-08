На войне против Украины погиб 31-летний российский арбитр
Силы обороны Украины ликвидировали захватчика
Фото з Твіттера
На войне в составе сил России погиб 31-летний арбитр из РФ Даниил Шеметов. Об этом сообщили в РФС.
“Данило Шеметов погиб в зоне специальной военной операции. Российский футбольный союз искренне скорбит вместе с семьей молодого арбитра. Он был перспективным судьей, вскоре должен был дебютировать в первой лиге и получал ответственные матчи в “пути регионов” Кубка России.
РФС оказывает семье всю необходимую помощь, кроме того, коллеги Шеметова окажут его семье дополнительную финансовую поддержку”, - передает заявление РФС прокремлевское агентство ТАСС.
В активе Шеметова пять матчей на Кубке России. В сезоне 2019/20 гг. он начал работать в третьем дивизионе РФ, где обслужил 41 поединок. Шеметов является уроженцем Ульяновска.
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