На войне против Украины погиб 31-летний российский арбитр

На войне в составе сил России погиб 31-летний арбитр из РФ Даниил Шеметов. Об этом сообщили в РФС.

“Данило Шеметов погиб в зоне специальной военной операции. Российский футбольный союз искренне скорбит вместе с семьей молодого арбитра. Он был перспективным судьей, вскоре должен был дебютировать в первой лиге и получал ответственные матчи в “пути регионов” Кубка России. РФС оказывает семье всю необходимую помощь, кроме того, коллеги Шеметова окажут его семье дополнительную финансовую поддержку”, - передает заявление РФС прокремлевское агентство ТАСС.

В активе Шеметова пять матчей на Кубке России. В сезоне 2019/20 гг. он начал работать в третьем дивизионе РФ, где обслужил 41 поединок. Шеметов является уроженцем Ульяновска.