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Игра, которая запомнится надолго. Азаренко - Свитолина. Обзор и видео матча

Общие новости
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Азаренка - Свитолина. Видео и обзор матча ⋇ 09.07.2023 ⋇ Уимблдон, четвертый круг на UA-Футбол

Игра, которая запомнится надолго. Азаренко - Свитолина. Обзор и видео матча

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 1/8 финала Уимблдона состоялась ожесточенная борьба между украинкой Элиной Свитолиной и белоруской Викторией Азаренка. Поединок продолжался почти три часа. Третий сет не выявил лучшей и оппонентки перешли к тай-брейку, где со счетом 11:9 Свитолина победила и вышла в 1/4 Уимблдона.

Для украинки это второй выход в четвертьфинальную стадию турнира.

В следующем матче Элина встретится с первым номером рейтинга WTA Игой Швьонтек.

Уимблдон. Четвертый круг

Элина Свитолина (Украина) - Виктория Азаренка 2:6, 6:4, 7:6 (11:9)

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В статье: Элина Свитолина Виктория Азаренко Уимблдон
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Комментарии (1)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
10.07.2023 в 00:41
Шикарний матч! Дивився весь матч, емоції, пристрасна боротьба вирували на повну. Світолина після річної перерви у своїй кар'єрі знову набирає міць. Дякую Еліні за цю перемогу - свою особисту і для всієї України, про що воно розчулено, із сльозами на очах, розповіла в інтерв'ю глядачам зразу ж після матчу безпосередньо на корті.
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