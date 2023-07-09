Игра, которая запомнится надолго. Азаренко - Свитолина. Обзор и видео матча
Азаренка - Свитолина. Видео и обзор матча ⋇ 09.07.2023 ⋇ Уимблдон, четвертый круг на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 1/8 финала Уимблдона состоялась ожесточенная борьба между украинкой Элиной Свитолиной и белоруской Викторией Азаренка. Поединок продолжался почти три часа. Третий сет не выявил лучшей и оппонентки перешли к тай-брейку, где со счетом 11:9 Свитолина победила и вышла в 1/4 Уимблдона.
Для украинки это второй выход в четвертьфинальную стадию турнира.
В следующем матче Элина встретится с первым номером рейтинга WTA Игой Швьонтек.
Уимблдон. Четвертый круг
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- СМИ: Герасимов отстранен от командования, вместо него назначен уроженец Украины
- ВСУ сбросом боезаряда с дрона ликвидировали элитного российского разведчика
- Единственный испанский обладатель Золотого мяча и бывший игрок Интера и Барселоны скончался в возрасте 88 лет
- В Кремле возвращение командиров Азовстали в Украину назвали нарушением договоренности
- Ничто человеческое не чуждо. Мудрика заметили в бухарестском McDonalds. ВИДЕО
- Главная звезда Ман Сити по выпивке построил бар в своем особняке за 8 миллионов долларов. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
10.07.2023 в 00:41
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
2500 грн