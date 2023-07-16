По Севастополю ночью нанесли удар морскими дронами, оккупационные власти жалуются

Оккупационная "власть" временно оккупированного Севастополя утверждает, что ночью 16 июля российские силы ПВО и флот отразили атаку БпЛА на город, ни один из них не достиг цели. Об этом написал так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, силы ПВО РФ, флот и подразделения РЭБ этой ночью "отразили атаку вражеских БпЛА на Севастополь над морем в районе Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы".

Также Развожаев заявил, что два беспилотника сбили над морем, а еще пять подавили силами РЭБ. Кроме того, по его словам, были якобы уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде.