УАФ требует исключить РФ из УЕФА и ФИФА за участие крымских клубов в российском чемпионате

УАФ обратилась в УЕФА и ФИФА с официальным письмом, в котором просит отреагировать на незаконное включение клубов из украинского Крыма, ФК "Севастополь" и ФК "Рубин Ялта" в чемпионат России.

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"Мы уже несколько раз обращались в ФИФА и УЕФА по поводу попыток руководства российского футбола включить украинские клубы для участия в российских внутренних чемпионатах. Обращаемся к вам снова по поводу этого вопроса с просьбой рассмотреть и принять меры по устранению еще одного нарушения Россией всех существующих правил и норм", - говорится в заявлении УАФ.

Также УАФ напоминает, что это уже не первое обращение Ассоциации в адрес УЕФА и ФИФА по вопросу попытки интеграции футбольных клубов из временно оккупированных регионов Украины в чемпионат России.