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УАФ требует исключить РФ из УЕФА и ФИФА за участие крымских клубов в российском чемпионате

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УАФ написала очередное официальное письмо по этому поводу

УАФ требует исключить РФ из УЕФА и ФИФА за участие крымских клубов в российском чемпионате

фото из свободных источников

Новина українською

УАФ обратилась в УЕФА и ФИФА с официальным письмом, в котором просит отреагировать на незаконное включение клубов из украинского Крыма, ФК "Севастополь" и ФК "Рубин Ялта" в чемпионат России.

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"Мы уже несколько раз обращались в ФИФА и УЕФА по поводу попыток руководства российского футбола включить украинские клубы для участия в российских внутренних чемпионатах. Обращаемся к вам снова по поводу этого вопроса с просьбой рассмотреть и принять меры по устранению еще одного нарушения Россией всех существующих правил и норм", - говорится в заявлении УАФ.

Также УАФ напоминает, что это уже не первое обращение Ассоциации в адрес УЕФА и ФИФА по вопросу попытки интеграции футбольных клубов из временно оккупированных регионов Украины в чемпионат России.

"Несмотря на многочисленные обращения УАФ в ФИФА и УЕФА на этот счет, 16.07.2023 "Севастополь" и "Рубин" провели свои первые матчи во втором российском дивизионе.

УАФ расценивает такие действия, как грубое нарушение уставов ФИФА и УЕФА и решение УЕФА об особом статусе крымского футбола. В свете вышеупомянутого УАФ снова обращается в ФИФА и УЕФА с просьбой рассмотреть возможность исключения РФС из членства в ФИФА и УЕФА из-за доказанного несоответствия требованиям уставов руководящих органов мира и Европы и ценностям всемирной футбольной семьи", — говорится в письме УАФ в адрес ФИФА.

УАФ требует исключить РФ из УЕФА и ФИФА за участие крымских клубов в российском чемпионате - изображение 1

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В статье: УЕФА РФС УАФ война с россией
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Источник:
УАФ

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