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Российская ФНЛ допустила второй крымский клуб к участию во Второй лиге

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Ялтинский Рубин

Российская ФНЛ допустила второй крымский клуб к участию во Второй лиге

фото из свободных источников

Новина українською

Ялтинский "Рубин" получил аттестат для участия в ФНЛ России.

Крымский клуб принят в соревнования Второй лиги в дивизионе Б. Также допуск в российский чемпионат получил дубль ялтинской команды.

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Напомним, что ранее оккупанты зарегистрировали в ФНЛ ФК "Севастополь". Также на России ожидали прохождение заявок от еще двух крымских команд — "Таврии" и "Океана".

Напомним, что решением УЕФА крымским клубам сразу после оккупации было запрещено выступать в российских соревнованиях. Крым для УЕФА считался "особой зоной для футбольных целей до дальнейшего уведомления".

Впрочем, после полномасштабного вторжения в Украину и новых санкций от УЕФА и ФИФА на России снова заговорили о включении крымских команд в турниры под эгидой РФС.

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В статье: ФНЛ война с россией
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Источник:
Сайт ФНЛ

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