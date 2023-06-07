Российская ФНЛ допустила второй крымский клуб к участию во Второй лиге
Ялтинский Рубин
фото из свободных источников
Ялтинский "Рубин" получил аттестат для участия в ФНЛ России.
Крымский клуб принят в соревнования Второй лиги в дивизионе Б. Также допуск в российский чемпионат получил дубль ялтинской команды.
Напомним, что ранее оккупанты зарегистрировали в ФНЛ ФК "Севастополь". Также на России ожидали прохождение заявок от еще двух крымских команд — "Таврии" и "Океана".
Напомним, что решением УЕФА крымским клубам сразу после оккупации было запрещено выступать в российских соревнованиях. Крым для УЕФА считался "особой зоной для футбольных целей до дальнейшего уведомления".
Впрочем, после полномасштабного вторжения в Украину и новых санкций от УЕФА и ФИФА на России снова заговорили о включении крымских команд в турниры под эгидой РФС.
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