Тульский Арсенал делал предложение Зозуле, - СМИ

Экс-форвард сборной Украины Роман Зозуля получал предложение от тульского "Арсенала", сообщает "Бомбардир".

Правда, когда именно Зозуля получил это предложение, истчоник не сообщает.

Отмечается, что россияне звонили тогдашнему агенту Зозуле Владимиру Кузьменко и пытались уговорить нападающего переехать в Тулу.

Украинец категорически отказался, хотя в клубе настойчиво уверяли, что утрясут все связанные с политикой нюансы, и "все будет нормально".

Последним клубом 33-летнего Зозули был испанский "Райо Махадаонда". Ранее источники также заявляли, что футболист решил завершить карьеру.