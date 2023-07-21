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Тульский Арсенал делал предложение Зозуле, - СМИ

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Правда, когда біло сделано такое предложение, точно неизвестно

Тульский Арсенал делал предложение Зозуле, - СМИ

instagram.com/zozulyaroman

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Экс-форвард сборной Украины Роман Зозуля получал предложение от тульского "Арсенала", сообщает "Бомбардир".

Правда, когда именно Зозуля получил это предложение, истчоник не сообщает.

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Отмечается, что россияне звонили тогдашнему агенту Зозуле Владимиру Кузьменко и пытались уговорить нападающего переехать в Тулу.

Украинец категорически отказался, хотя в клубе настойчиво уверяли, что утрясут все связанные с политикой нюансы, и "все будет нормально".

Последним клубом 33-летнего Зозули был испанский "Райо Махадаонда". Ранее источники также заявляли, что футболист решил завершить карьеру.

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В статье: Роман Зозуля Арсенал (Тула) война с россией
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Источник:
Бомбардир

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