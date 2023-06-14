Зозуля: Мне некомфортно играть в футбол, когда в моей стране идет война
Футболист переживает за события в Украине
Скриншот: YouTube-канал Sport Arena
Украинский футболист и волонтер Роман Зозуля рассказал, насколько ему удается сконцентрироваться на футболе во время войны.
"Мне нужно в голове разобраться, хочу я еще бегать или не хочу. Силы есть, но я очень близко все воспринимаю к сердцу.
И потому я не могу, когда ты смотришь Бахмут, и идти выходить на тренировку. Да, я сейчас это делаю. Но делаю это через огромную силу. Я выхожу через силу, мне некомфортно играть в футбол, когда в моей стране идет война.
Но да, я это делаю. В данный момент играю не за деньги. С моей зарплаты не купишь нормальный дрон", - сказал Зозуля в интервью YouTube-каналу "SportArena".
В сезоне-2022/23 Зозуля отыграл 18 матчей за "Райо Махадаонда" и отметился 1 забитым мячом.
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