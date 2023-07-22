Вьюнник, Траоре и Ризнык. Стал известен состав Шахтера на финальный летний спарринг
Встретятся с представителем Эредивизи
shakhtar.com
Донецкий "Шахтер" проведет финальный спарринг летнего сбора в Нидерландах. Соперником "горняков" станет "Утрехт", представляющий Эредивизи.
Главный тренер дончан Патрик ван Леувен определился с составом на этот матч.
Основной состав: Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Топалов, Бондаренко, Судаков, Криськив, Зубков, Вьюнник, Траоре.
Запасные: Пузанков, Трубин, Твардовский, Конопля, Фарина, Козик, Педриньо, Ракицкий, Корниенко, Кастилло, Кащук, Очеретько, Назарина, Невертон, Глущенко, Тоиров, Сикан, Келси.
Матч начнется в 15.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этой встречи.
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