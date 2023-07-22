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Вьюнник, Траоре и Ризнык. Стал известен состав Шахтера на финальный летний спарринг

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Встретятся с представителем Эредивизи

Вьюнник, Траоре и Ризнык. Стал известен состав Шахтера на финальный летний спарринг

shakhtar.com

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Донецкий "Шахтер" проведет финальный спарринг летнего сбора в Нидерландах. Соперником "горняков" станет "Утрехт", представляющий Эредивизи.

Главный тренер дончан Патрик ван Леувен определился с составом на этот матч.

Основной состав: Ризнык, Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Топалов, Бондаренко, Судаков, Криськив, Зубков, Вьюнник, Траоре.

Запасные: Пузанков, Трубин, Твардовский, Конопля, Фарина, Козик, Педриньо, Ракицкий, Корниенко, Кастилло, Кащук, Очеретько, Назарина, Невертон, Глущенко, Тоиров, Сикан, Келси.

Матч начнется в 15.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этой встречи.

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В статье: Шахтер (Донецк) Утрехт Патрик ван Леувен
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