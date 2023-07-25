  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. СБУ объявила о подозрении в госизмене Мураеву
В тренде

СБУ объявила о подозрении в госизмене Мураеву

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Ему грозит до 15 лет лишения свободы

СБУ объявила о подозрении в госизмене Мураеву

Фото: facebook.com/Евгений Мураев

UA-Футбол
Новина українською

Служба безопасности Украины сообщила, что собрала доказательную базу на руководителя запрещенной партии "Наши", экс-нардепа Евгения Мураева, причастного к подрывной деятельности против Украины.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Мураеву сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса "Государственная измена" и "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков".

По данным следствия, Мураев использовал телеканал "Наш" для массового распространения кремлевских нарративов в информационном пространстве Украины: он целенаправленно использовал собственный медиаресурс для манипулирования общественным мнением в интересах РФ. После длительных независимых экспертиз окончательно подтверждены факты преступной деятельности.

Мураеву грозит до 15 лет лишения свободы.

Осенью 2022 года во время серии обысков по местам жительства и офисах Мураева были обнаружены наличные деньги в российских рублях, компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами незаконных действий.

По теме
yellow-arrow
"Мы должны защитить Одессу". Зеленский обсудил с Сунаком усиление украинской ПВО
yellow-arrow
Украинские морпехи уничтожили еще один российский вертолет
yellow-arrow
Как РФ срывала зерновую сделку. В ГУР опубликовали секретный доклад для кремлевской верхушки
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: СБУ евгений мураев война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде