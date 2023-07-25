СБУ объявила о подозрении в госизмене Мураеву

Служба безопасности Украины сообщила, что собрала доказательную базу на руководителя запрещенной партии "Наши", экс-нардепа Евгения Мураева, причастного к подрывной деятельности против Украины.

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Мураеву сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса "Государственная измена" и "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков".

По данным следствия, Мураев использовал телеканал "Наш" для массового распространения кремлевских нарративов в информационном пространстве Украины: он целенаправленно использовал собственный медиаресурс для манипулирования общественным мнением в интересах РФ. После длительных независимых экспертиз окончательно подтверждены факты преступной деятельности.

Мураеву грозит до 15 лет лишения свободы.