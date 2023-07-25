СБУ объявила о подозрении в госизмене Мураеву
Ему грозит до 15 лет лишения свободы
Фото: facebook.com/Евгений Мураев
Служба безопасности Украины сообщила, что собрала доказательную базу на руководителя запрещенной партии "Наши", экс-нардепа Евгения Мураева, причастного к подрывной деятельности против Украины.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Мураеву сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса "Государственная измена" и "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков".
По данным следствия, Мураев использовал телеканал "Наш" для массового распространения кремлевских нарративов в информационном пространстве Украины: он целенаправленно использовал собственный медиаресурс для манипулирования общественным мнением в интересах РФ. После длительных независимых экспертиз окончательно подтверждены факты преступной деятельности.
Мураеву грозит до 15 лет лишения свободы.
Осенью 2022 года во время серии обысков по местам жительства и офисах Мураева
Популярное сейчас
- Соперники для полпредов УПЛ в Европе, СИЗО для генсека УАФ, заманчивое предложение для Мбаппе. Главные новости за 24 июля
- Черноморец подписал экс-хавбека Львова, - СМИ
- СМИ: Коломойский был разозлен работой Днепра-1 на рынке на старте межсезонья и пролоббировал трансфер Волынца
- Молодежная сборная Украины проиграла Чехии в решающем матче отбора на Евро-2024. ВИДЕО
- Почти 2,5 миллиона за пост. Роналду стал самым высокооплачиваемым человеком в инстаграме
- Красотка дня. Роскошная жена украинского вратаря Реала Андрея Лунина. ФОТО