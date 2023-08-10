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На месте разрушенного россиянами стадиона в Чернигове построят новую арену

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Министерство уже выделило 20 миллионов на подготовку сметной документации

На месте разрушенного россиянами стадиона в Чернигове построят новую арену

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Чернигове на месте разрушенного россиянами стадиона Гагарина планируют построить новый за деньги из госбюджета.

В 2023 году Министерство молодежи и спорта Украины выделяет 20 миллионов на подготовку сметной документации. Об этом 9 августа сообщил начальник департамента семьи, молодежи и спорта Черниговской ОВА Андрей Шемец во время брифинга в облгосадминистрации.

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"В 2023 году Министерство молодежи и спорта Украины выделяет средства - первый транш стадиона государственного предприятия на изготовление сметно-проектной документации. Общаясь с Министерством, общаясь с директором государственного предприятия, мы определили, что это будет мультифункциональный стадион. Будем подстраивать под трибунами крытый легкоатлетический манеж", - сказал Андрей Шемец.

Напомним, в Чернигове ночью, 11 марта 2022 года, российские оккупанты разбомбили стадион имени Гагарина и библиотеку рядом с ним.

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В статье: Десна (Чернигов) стадион имени Гагарина. Чернигов война с россией
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Источник:
Суспільне

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Комментарии (3)
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AleksBond85 (Кривой Рог)
10.08.2023 в 23:45
Война войной, а бабосики нужно пилить здесь и сейчас:) реально, именно сейчас в Чернигове нужен новый стадион, не система ПВО, а стадион, на который неизвестно кто и когда попадет
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Грязный Гаррик (C)
10.08.2023 в 23:29
А может стоит дождаться мира?И может стоит потратить на другие нужды,чем стадион?Ладно,не хочу такие темы комментировать...
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+1
0
DNI (Lviv)
10.08.2023 в 23:47
Google-Translate:А може варто дочекатися світу? І може варто витратити інші потреби, ніж стадіон? Гаразд, не хочу такі теми коментувати...----Згідний, будівництво інфраструктурних , розважальних проектів під час війни - шлях внікуди
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+1
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