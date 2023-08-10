На месте разрушенного россиянами стадиона в Чернигове построят новую арену
Министерство уже выделило 20 миллионов на подготовку сметной документации
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В Чернигове на месте разрушенного россиянами стадиона Гагарина планируют построить новый за деньги из госбюджета.
В 2023 году Министерство молодежи и спорта Украины выделяет 20 миллионов на подготовку сметной документации. Об этом 9 августа сообщил начальник департамента семьи, молодежи и спорта Черниговской ОВА Андрей Шемец во время брифинга в облгосадминистрации.
"В 2023 году Министерство молодежи и спорта Украины выделяет средства - первый транш стадиона государственного предприятия на изготовление сметно-проектной документации. Общаясь с Министерством, общаясь с директором государственного предприятия, мы определили, что это будет мультифункциональный стадион. Будем подстраивать под трибунами крытый легкоатлетический манеж", - сказал Андрей Шемец.
Напомним, в Чернигове ночью, 11 марта 2022 года, российские оккупанты разбомбили стадион имени Гагарина и библиотеку рядом с ним.
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