Президент Десны: У нас четко прописан механизм возобновления клуба со Второй лиги
Если не помешает трансферный бан
Фото: desna.football
Президент "Десны" Владимир Левин заявил, что команда планирует вернуться в профессиональный футбол в сезоне 2024/2025, но при этом начнет со Второй лиги.
– "Десна" не будет участвовать в УПЛ в сезоне 2023/2024. Сохраняют ли за ней место на сезон 2024/2025 или клубу придется начинать все со Второй лиги?
– У нас четко прописан механизм возобновления клуба, который позволит нам начать следующий сезон. Это включает в себя создание нового клуба, игры клуба во Второй лиге и, при достижении уровня игры УПЛ, перевод клуба в Премьер-лигу.
Однако важно отметить, что вопрос не стоит в преодолении трансферного бана, а в возможности создания качественной команды. Необходимо собрать набор футболистов, которые смогут соответствовать уровню игры в УПЛ. Если это удастся, то наш клуб будет успешным, и мы будем гордиться его достижениям.
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