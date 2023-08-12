Россияне заявили об атаке дронов на оккупированный Крым

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили об атаке беспилотных летательных аппаратов по временно оккупированному Крымскому полуострову.

В Минобороны РФ написали, что якобы пресекли попытку Украины атаковать территорию Крыма 20 беспилотниками. Также сообщается, что все воздушные силы были уничтожены.

Согласно заявлению российского оборонного ведомства, 14 дронов были сбиты противовоздушной обороной, а еще 6 – подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.