После него таких нет, – Ващук рассказал, кого считает лучшим тренером в мире

Бывший защитник "Динамо" и сборной Украины, а сейчас военный, Владислав Ващук ответил вопрос, которые поставила ему прессслужба ФК "Кривбасс".

– Лучший игрок всех времен?

– Диего Марадона.

– Самый крутой неукраинский клуб?

- "Барселона"

– Тренер номер один в мире?

– Валерий Лобановский.

– Топовый стадион, на котором приходилось играть?

– НСК "Олимпийский".

– Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?

– Джордж Веа.

– Любимая книга или фильм о футболе?

- "Золотой теленок".

- Лучшее восстановление после матча?

- Джакузи или бассейн.

– Топовый клуб Независимой Украины?

– "Динамо" (Киев).

– Самый памятный момент футбольной карьеры?

– Чемпионат мира.

– Лучший тренер Украины после Лобановского?

– Пока нет, – сказал Ващук.