После него таких нет, – Ващук рассказал, кого считает лучшим тренером в мире
Экс-игрок "Динамо" очень уважает своего бывшего наставника
facebook.com/vashchukvlad
Бывший защитник "Динамо" и сборной Украины, а сейчас военный, Владислав Ващук ответил вопрос, которые поставила ему прессслужба ФК "Кривбасс".
– Лучший игрок всех времен?
– Диего Марадона.
– Самый крутой неукраинский клуб?
- "Барселона"
– Тренер номер один в мире?
– Валерий Лобановский.
– Топовый стадион, на котором приходилось играть?
– НСК "Олимпийский".
– Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?
– Джордж Веа.
– Любимая книга или фильм о футболе?
- "Золотой теленок".
- Лучшее восстановление после матча?
- Джакузи или бассейн.
– Топовый клуб Независимой Украины?
– "Динамо" (Киев).
– Самый памятный момент футбольной карьеры?
– Чемпионат мира.
– Лучший тренер Украины после Лобановского?
– Пока нет, – сказал Ващук.
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